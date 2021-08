Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 4:0

Die Werkself bezwang Borussia Mönchengladbach am Samstagabend hochverdient mit 4:0 (2:0) und schenkte ihrem neuen Schweizer Trainer den ersten Bundesligasieg.

Die völlig enttäuschenden Gladbacher von Trainer Adi Hütter, die nicht im Ansatz an das starke 1:1 zum Auftakt gegen Bayern München anknüpften, bleiben bei einem Punkt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Vor den Augen des neuen Bundestrainers Hansi Flick ging Bayer durch ein Eigentor von Gladbachs überraschend unsicherem Torhüter Yann Sommer (3.) in Führung. Tschechiens EM-Star Patrik Schick (8.) erhöhte.

Stindl vergibt vom Punkt

Beim Wiedersehen der beiden früheren Coaches von Young Boys Bern setzte Seoane in der Startelf auf den brasilianischen Olympiasieger Paulinho, der seinen Einsatz mit einer auffälligen Leistung auf dem linken Flügel rechtfertigte.

Neuzugang Robert Andrich feierte in der 68. Minute sein Debüt, der weitere Neuling Piero Hincapie stand noch nicht im Kader. Hütter fehlten Breel Embolo (Muskelsehnenverletzung) und Manu Kone (Knieverletzung).

131 Sekunden dauerte es nur, bis der Großteil der 15.105 Zuschauer in der BayArena in Ekstase versetzt wurde. Ein strammer Distanzschuss von Leverkusens Neuzugang Mitchel Bakker prallte erst an den Pfosten und dann von Sommers Bein unglücklich ins Tor.