WWE SummerSlam 2021 mit Cena - Reigns heute Nacht: TV, Live-Stream, Card

John Cena vs. Roman Reigns, Lashley vs. Goldberg: Der WWE SummerSlam 2021 wird heute Nacht noch größer als WrestleMania. Hier alle Infos.

Im bis zu 72.000 Fans fassenden NFL-Stadion von Las Vegas steigt der SummerSlam 2021, der in diesem Jahr noch größer ist als der eigentliche Jahreshöhepunkt WrestleMania.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

In einem großen WrestleMania-Rückmatch sehen sich derweil SmackDown-Damenchampion Bianca Belair und Sasha Banks wieder, das Damentitelmatch des RAW-Kaders bestreiten Champion Nikki A.S.H. und die Ex-Titelträgerinnen Charlotte Flair und Rhea Ripley.

Die Matches beim WWE SummerSlam 2021:

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. John Cena

WWE Title Match: Bobby Lashley (c) vs. Bill Goldberg

WWE SmackDown Women’s Title Match: Bianca Belair (c) vs. Sasha Banks

WWE RAW Women’s Title Match: Nikki A.S.H. (c) vs. Rhea Ripley vs. Charlotte Flair