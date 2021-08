Leichtathleltik: Konstanze Klosterhalfen überzeugt bei Prefontaine Classic

Zumindest macht Deutschlands beste Langstreckenläuferin nach ihrem Diamond-League-Rennen beim Prefontaine Classic in Eugene den deutschen Leichtathletik-Fans Hoffnung. “Wir reisen am Sonntag nach Europa”, verriet sie ihre Pläne und fügte hinzu: “Da stehen dann Brüssel und Paris auf dem Programm und auch einige Rennen in Deutschland.”

Dass sie für die anstehenden Wettkämpfe gut in Form ist, bewies sie in Eugene über die Zwei-Meilen-Distanz. In einem stark besetzten Feld wurde die Deutsche in 9:18.16 Minuten Vierte und unterbot die bisherige europäische Bestzeit der Irin Sonia O’Sullivan (9:19,56 Minuten). Sie verpasste das Podium lediglich um knapp vier Sekunden. (Alles zur Leichtathletik)