Radsport, Vuelta: Zweiter Etappensieg - Jakobsen setzt Traum-Comeback fort

Der 24-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step, der im Vorjahr einen schweren Sturz in Polen nur knapp überlebt hatte, gewann am Samstag im Massensprint nach 173,7 km in La Manga del Mar Menor an der Mittelmeerküste vor dem Italiener Alberto Dainese (DSM) und dem Belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).