Hertha BSC - VfL Wolfsburg 1:2, 2. Spieltag: Van Bommel gelingt Traumstart

Hertha BSC Berlin ist schon wieder zurück in der Krise. Cunha-Ausbootung, Elfmeter-Ärger und die Pleite gegen den VfL Wolfsburg sorgen früh in der Saison für Wirbel.

Auch die Rückkehr der Fans hat Hertha BSC nicht zum ersten Saisonerfolg verholfen. Die weiter punktlosen Berliner verloren ihr Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg trotz einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 1:2 (0:0) und stecken damit schon früh in der neuen Spielzeit wieder im Tabellenkeller fest. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Wolfsburger feierten dagegen einen perfekten Sechs-Punkte-Start in der Liga, Nationalspieler Ridle Baku (74.) und Lukas Nmecha (88.) drehten das Spiel für den VfL. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Dodi Lukebakio hatte die Hertha in Führung gebracht, der Stürmer verwandelte einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter sicher (60.).

Hertha: Ärger um Matheus Cunha

Hertha-Trainer Pal Dardai war bedient: “Wir bekommen das 1:1 im schlechtesten Moment. Beim Einwurf sind wir in Überzahl. Dieses Jahr kassieren wir oft Tore in Überzahl. Das müssen die Jungs lernen.”

Und am kommenden Samstag geht es auch noch gegen Rekordmeister Bayern München. Es droht ein saftiger Fehlstart.

Matheus Cunha stand bei Hertha nicht im Kader. Geschäftsführer Fredi Bobic bestätigte “zähe” Verhandlungen über einen Transfer des brasilianischen Olympiasiegers, der bei der Auftaktniederlage in Köln (1:3) den Zorn von Trainer Pal Dardai auf sich gezogen hatte (“Wie kommt so ein Fußballer in den Spaziergangmodus?”). Als heißester Interessent gilt der spanische Topklub Atletico Madrid, Hertha pocht auf 30 Millionen Euro Ablöse.