SC Freiburg - BVB 2:1: Haaland schwach bei Dortmund-Pleite, Akanji motzt

Damit verpasste die Borussia den neunten Dreier in Folge - und somit einen Klub-Rekord. Der neue Dortmunder Coach Marco Rose hat zudem als Trainer weiterhin noch nie in Freiburg gewonnen.

“Wir müssen über grundsätzliche Dinge reden. In Spielphasen, in denen wir dominant waren, war es ok. In anderen Phasen hatten wir ein zu langsames Passtempo, zu viel die Lösung gesucht. Wir müssen daher eher über inhaltliche Dinge reden”, sagte Rose bei Sky nach der Partie.