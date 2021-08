Hertha BSC: Pal Dardai zählt Matheus Cunha an

Pal Dardai nimmt Matheus Cunha nicht in den Kader gegen Wolfsburg auf, zählt seinen Star mit deutlichen Worten an. Bobic schließt einen Abgang nicht aus

Pal Dardai hat Matheus Cunha nicht in den Kader für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg aufgenommen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Stattdessen zählte der Coach von Hertha BSC seinen Star kurz vor Anpfiff bei Sky an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Dardai akzeptiert “Spaziergängermodus” von Cunha nicht

“Ein bisschen muss es ihm weh tun. Es ist eine pädagogische Sache. Matheus ist ein guter Fußballer und ein guter Junge. Aber in letzter Zeit ist es einfach zu viel geworden mit dem Spaziergängermodus”, kritisierte Dardai seinen Star. ( SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken )

Der Trainer fügte an: “Das kann ich nicht akzeptieren. In Deutschland geht das nicht. Wenn hier einer nicht mitmacht, dann ist es schwierig.”

Cunha-Verbleib in Berlin offen

Ein Verbleib Cunhas in Berlin ist offen. Hertha will den wechselwilligen Offensivspieler aber auch nicht unter Marktwert abgeben. Die Verhandlungen seien “sehr zäh, der Markt ist sehr schwierig”, sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic bei Sky: “Aber der Preis steht ganz klar. Am Ende würde ich ihn nicht verkaufen, wenn das Angebot unter seinem aktuellen Marktwert liegt.”