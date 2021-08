Anzeige

Bundesliga heute live: Bayer Leverkusen - Gladbach live im TV, Stream, Ticker Wieder Spektakel? Bayer fordert Gladbach

Elfmeter-Ärger: "Warum guckt man es nicht nochmal an?"

SID

Im letzten Bundesliga-Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach ging es rund. Nun treffen die Teams im Topspiel des 2. Spieltags aufeinander.

Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach wollen im Topspiel am Samstagabend den ersten Sieg einfahren.

Mit Gerardo Seoane und Adi Hütter sitzen dabei zwei Trainer auf den Bänken, deren Wege sich schon häufiger gekreuzt haben. Vor allem beim bei den Young Boys Bern. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nachdem Hütter sich nach drei erfolgreichen Saisons als Trainer in Bern für einen Wechsel in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt entschieden hatte, folgte Seoane auf den Österreicher - der Schweizer knüpfte nahtlos an und hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Bundesliga: Seoane und Hütter schätzen sich

So könnte die gegenseitige Wertschätzung vor dem Wiedersehen am Samstag beim Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach höher kaum sein. “Er hat meine Arbeit dort sehr erfolgreich fortgeführt, ist dreimal in Folge Schweizer Meister geworden und hat einmal sogar das Double geholt”, lobte Gladbach-Trainer Hütter: “Damit hat er es sich auch verdient, in der Bundesliga zu arbeiten.” (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Seoane, der im Sommer den Sprung aus Bern nach Leverkusen wagte, erwiderte das Lob: “Adi hat einen fantastischen Job in Bern gemacht, das gleiche auch in Frankfurt. Sein Werdegang sagt aus, was für ein exzellenter Fachmann er ist”, sagte Seoane. Hütter schaffe es, “immer wieder Mannschaften auf Topniveau zu bringen”.

Am Samstagabend werden die Parallelen beider Trainer in der mit 15.105 Zuschauern ausverkauften BayArena aber sicherlich kein Thema mehr sein. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Leverkusen vs Gladbach: Zuletzt gings rund

Denn Seoane und Hütter wollen den ersten Bundesligasieg mit ihren neuen Klubs einfahren. “Es hat eine gewisse Spur von einem Topspiel. Wenn man das 4:3 der letzten Saison nimmt, dann ist es sicher genug Berechtigung, dass das Spiel um 18.30 Uhr stattfindet”, meinte Seoane und betonte: “Beide haben die gleich Ambitionen auf gewisse Plätze.”

Für Hütter ist Leverkusen nach dem starken 1:1 zum Auftakt gegen Bayern München “der nächste dicke Brocken, der auf uns wartet und für uns die nächste wichtige Standortbestimmung”. Ebenso wie gegen die Bayern will Hütter deswegen wieder “kompakt auftreten”, man müsse aber auch “mutig nach vorne spielen”.

Seoane erwartet nach dem 1:1 bei Union Berlin von Gladbach und Hütter “viel mehr Gegenwehr und viel mehr Schwierigkeiten”. Deswegen will der 42-Jährige “mehr Tiefgang” und “mehr Lösungen im letzten Drittel” haben.

Zakaria bei Gladbach zurück

Ob ihm dafür wieder U21-Europameister Florian Wirtz und Verteidiger Jeremie Frimpong zur Verfügung stehen werden, ließ Seoane noch offen. Ein Einsatz sei aber möglich. Das gilt auch für die beiden Neuzugänge Piero Hincapie und Robert Andrich.

Hütter kann mit dem abwanderungswilligen Denis Zakaria planen. Der Schweizer Nationalspieler steht nach seiner COVID-19-Erkrankung wieder zur Verfügung. Fehlen werden Breel Embolo (Muskelsehnenverletzung) und Manu Kone (Knieverletzung). Dafür haben einige Nationalspieler und zuletzt verletzte Profis ihren Rückstand aufgeholt, berichtete Hütter.

So können Sie Leverkusen - Gladbach live verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

