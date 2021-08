Anzeige

CM Punk bei AEW: Neue Details, zwei weitere Topstars sollen folgen Neue CM-Punk-Details - neue Asse im Ärmel

CM Punks Mega-Comeback: Fans flippen aus und weinen

Martin Hoffmann

Der frühere WWE-Kultstar CM Punk skizziert nach seinem großen Comeback die Vision hinter seinem Engagement bei AEW. Zwei weitere Topstars sollen ihm folgen.

Es war der bislang größte Coup in der Geschichte des WWE-Konkurrenten AEW - und er ist noch etwas größer, als manche gedacht hätten.

Die Verpflichtung von CM Punk, sieben Jahre nach seinem schmutzigen WWE-Aus und scheinbarem Karriere-Ende im Wrestling, sei “kein Kurzzeit und kein Teilzeit-Deal”, wie Punk und Ligaboss Tony Khan in eine Pressekonferenz nach dem umjubelten Debüt bei der neuen TV-Show Rampage klarstellten.

Anzeige

Schon bei seiner mit einigen Hieben auf WWE versehenen Antritts-Promo deutete der 42 Jahre alte Punk das an, indem er den Fans mitteilte, dass er nach seinem Comeback “nirgendwohin gehe” und nun viel Zeit für sie habe, “mittwochs, freitags, an vier Sonntagen pro Jahr” - also an den Ausstrahlungsdaten der Sendungen Dynamite und Rampage sowie bei den Pay Per Views (So stichelte Roman Reigns vor dem Comeback gegen CM Punk).

Punk und Khan schilderten bei der PK auch neue Details in Bezug auf die Anbahnung des großen Debüts - dem weitere folgen werden: Dass auch Daniel Bryan nach seinem WWE-Vertragsende im Frühjahr auch zu AEW wechseln wird, gilt nach übereinstimmenden Medienberichten als sicher.

Und: Der gut informierte Wrestling Observer vermeldete am Freitag unter Berufung auf AEW-nahe Quellen: Eine zusätzliche “große Verpflichtung” (major acquisition) soll auch im Sack sein.

Mit Hieben gegen WWE: CM Punks komplette Comeback-Rede

CM Punk plante Comeback schon lange

Punk erklärte, dass er bereits seit rund eineinhalb Jahren mit Khan in Gesprächen über ein potenzielles Comeback gewesen sei - und bestätigte den allgemeinen Eindruck, dass er schon an eine Ring-Rückkehr gedacht hatte, als er 2019 als Analyst der WWE-Show “Backstage” angeheuert hatte. Er hätte sich damit “der Sache annähern wollen”, so Punk.

Damals schien er trotz der vergangenen Verwerfungen - die er auch bei Rampage wieder indirekt thematisierte - für eine WWE-Rückkehr offen zu sein. Berichten zufolge beruhte es nicht auf Gegenseitigkeit, weswegen AEW zur logischen Wahl für den gebürtigen Phil Brooks wurde, der sich zwischenzeitlich erfolglos als realer MMA-Fighter bei der UFC versucht hatte.

Warum es so lang gedauert hatte, bis die Rückkehr fixiert war? Es sei nicht in Frage gekommen, ein so großes Comeback vor coronabedingtem Mini-Publikum zu inszenieren, so Khan.

Anzeige

Für die über 15.000, die es am Ende waren, gab es am Ende noch Gratis-Eiscreme. Punk bestätigte, dass das eine Verbeugung vor einer mit dem Wrestling verbundenen Entertainment-Legende war: Der viel zu früh verstorbene Comedian und Hobby-Wrestler Andy Kaufman spendierte nach seiner berühmtesten Show in der New Yorker Carnegie Hall dem kompletten Publikum Milch und Kekse - eine Szene, die sich auch im Kaufman-Film “Man on the Moon” mit Jim Carrey wiederfand.

Punk will bei AEW junge Stars fördern

Die Rolle, die Punk bei AEW spielen wolle? Er werde wohl Verschiedenes tun, auch kommentieren, glaubt Punk, der weitere andere Projekte als Kommentator und Schauspieler wie in der neuen Netflix-Serie “Heels” verfolgen will. Als Wrestler sehe er sich in einer Phase, in der es darum gehe “zurückzugeben”.

Punk wolle es handhaben wie andere Stars der Vergangenheit, die sich ab einem bestimmten Punkt darauf konzentriert hätten, ihren Status für jüngere Wrestler in die Wagschale zu werfen. Als Vorbilder nannte er Mick Foleys legendären Mentor Terry Funk und die verstorbenen Harley Race, Eddie Guerrero (mit dem er selbst noch im Ring gestanden war) und Tracy Smothers.

Das Duell mit Jungstar Darby Allin bei All Out am 5. September passt in dieses Konzept, als weitere Wrestler, auf die er gern treffen würde, nannte Punk die Young Bucks, Kenny Omega, Ricky Starks, Will Hobbs, Luke Perrys Sohn Jungle Boy und Jon Moxley, den ehemaligen Dean Ambrose. Plus “wer immer sich noch bald der Firma anschließen möge”.

Daniel Bryan soll folgen - ist Bray Wyatt Nummer 3?

Wer damit gemeint ist? Das angeblich ebenfalls schon fixierte Debüt von Daniel Bryan ist für das noch größere TV-Special “AEW Grand Slam” im US-Open-Stadion von New York am 22. September im Gespräch.

Und wer ist Star Nummer 3, der angeblich folgen soll?

Anzeige

Theoretisch könnte aber auch Adam Cole gemeint sein, dessen WWE-Vertrag nach dem SummerSlam-Wochenende ausläuft.

Wissenswertes zum Thema Wrestling: