Andreas Rettig ätzt gegen DFB-Interims-Co-Präsident Peter Peters

“Ehrlich gesagt erschließt sich mir nicht, welche Erfolge ihn für dieses Amt qualifizieren, sein Wirken auf Schalke kann es ja nicht sein”, sagte der langjährige Bundesliga-Manager Rettig dem Express. Für Schalke stehen derzeit Verbindlichkeiten von 217 Millionen Euro - ein Großteil fällt in die Amtszeit von Peters - zu Buche. Der DFB-Bundestag, der über die Besetzung an der Verbandsspitze in der Nachfolge des zurückgetretenen Fritz Keller (64) entscheidet, ist auf den 11. März 2022 terminiert.