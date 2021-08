Wohnung, Auto, Geld: Besondere Belohnung für Turkmenistans Olympia-Heldin

In Turkmenistan durfte sich die erste olympische Medaillengewinnerin über ein Prämienpaket freuen.

In Deutschland gab es für Olympiasiegerin Malaika Mihambo “nur” 20.000 Euro, in Turkmenistan durfte sich die erste olympische Medaillengewinnerin dagegen gleich über ein ganzes Prämienpaket freuen.

Die Gewichtheberin Polina Gurjewa erhielt für ihre historische Silbermedaille bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Aschgabat am Samstag zwei Schlüssel, einen für eine Drei-Zimmer-Wohnung und einen für einen neuen SUV, sowie 50.000 Dollar in bar.