Philippe Coutinho erhält beim FC Barcelona neue Chance

“Er ist ein großartiger Spieler und kann für Barca wichtig sein”, erklärte Trainer Ronald Koeman in einer Pressekonferenz am Freitag: “Ich zähle absolut auf ihn.”

Coutinho sollte Klub verlassen

Doch für den ehemaligen Bayern-Spieler, der leihweise in der Saison 19/20 in München spielte, fand sich kein Abnehmer. Und Barca musste Messi trotz Einigung ziehen lassen – wegen Regularien der spanischen Liga.

Tränen, Vorwürfe, Emotionen: So lief Messis Barca-Abschied

Stopft Coutinho die Messi-Lücke?

Coutinho bald mit Messis Nummer?

Der 29-Jährige, der 2018 für 160 Millionen Euro von den Reds gekommen war, hatte in der vergangenen Saison in nur 14 Einsätzen selten überzeugt und stand wegen Verletzungen seit Dezember nicht mehr für die Katalanen auf dem Platz.

Coutinho noch außen vor

So wurden der AC Milan und der FC Arsenal mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht. Konkret wurden die Gespräche aber nie – und so darf Coutinho einen erneuten Anlauf wagen.