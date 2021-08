Bundesliga: Fans erwarten meisten Tore vom FC Bayern

Mega-Vertrag: Deshalb will Bayern Goretzka so lange halten

Was erwartet die Zuschauer in der Saison 2021/2022? Klar ist, dass der FC Bayern wie fast immer als Favorit auf den Meistertitel ins Rennen geht. Vor allem wegen seiner starken Offensive, die auch schon in der vergangenen Saison den ein- oder anderen Fehler in der Defensive wett gemacht hat. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)