FC Bayern: Stephan Lehmann ist die Stadion-Stimme

“Wenn du zehn Minuten vor dem Spiel rausgehst, das ist so ein Vibrieren im Bauch”, beschreibt er einmal seine Gefühlswelt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung .

Lehmann feiert Bayern-Debüt vor 25 Jahren

Exakt 25 Jahre ist es nun her, seit Lehmann erstmals ein Tor für den FC Bayern durchsagen durfte. Am 21.08.1996 hatte er bei einem Bundesligaspiel der Münchner gegen den VfL Bochum seinen ersten Einsatz im Olympiastadion (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

Der erste FCB-Torschütze der Ära Lehmann: der wohlklingende Name Ruggiero Rizzitelli. Es ist die Geburtsstunde des Dialogs zwischen Stadionsprecher und Fans, die gemeinsam Tor und Torschütze feiern.

Die Münchner Fans hatten Neuling Lehmann das Prozedere vorgeschlagen, inzwischen gehört es zum guten Ton in beinahe jedem Stadion.

Lehmann bei Triple-Triumph dabei

Er erlebt große Siege und bittere Niederlagen. 17 Mal darf er mit dem FCB die deutsche Meisterschaft bejubeln, drei Mal gewinnen die Münchner in seiner immer noch laufenden Ära die Champions League, zum Triple-Triumph in Lissabon 2020 wird er vom Verein eingeladen.

Aber sie verlieren in seiner Amtszeit auch in letzter Sekunde im Camp Nou in Barcelona gegen Manchester United und das Finale dahoam.