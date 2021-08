Kai Havertz über Position im DFB-Team, Englands Transfers, FC Bayern

“Das wäre eine Position, die mir gefallen würde”, sagte der 22-Jährige der Bild -Zeitung: “Ich mag die Position als Mittelstürmer in der Box, im Sechzehner: offensiv in die Spitze zu stoßen, Tore zu machen.”

In seiner Vorliebe für eine solche Rolle stützt sich Havertz auf bereits gesammelte Erfahrungen bei Bayer Leverkusen und in der vergangenen Saison bei den Blues: "Bei Leverkusen habe ich bereits als zentraler Stürmer gespielt, bei Chelsea nun das eine oder andere Mal."

Havertz: England hat die größte Kraft

Flicks Entscheidungen will Havertz vor den ersten Spielen unter dem Nachfolger von Weltmeister-Trainer Joachim Löw allerdings nicht vorgreifen. "Ich weiß noch nicht, wie Hansi Flick aufstellen wird. Ich bin sehr gespannt auf den ersten Lehrgang Ende August, Anfang September. Ich sehe auf der Position kein Problem", sagte der gebürtige Aachener mit Blick auf die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein (2. September in St. Gallen), Armenien (5. September in Stuttgart) und auf Island (8. September in Reykjavik).