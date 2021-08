EM-Finale in London: Tausende Corona-Ansteckungen rund um Wembley

Nun hat die englische Gesundheitsorganisation Public Health England (PHE) einen Bericht vorgelegt, aus dem hervorgeht, wie viele Menschen rund um das Endspiel und das ebenfalls in London ausgetragene Halbfinale mit Covid in Berührung kamen.

Zahlen steigen nach EM-Finale

Keine genauen Angaben gab es in dem Bericht zu der Infektionsrate abseits des Fußball-Events in London.

Weniger Ansteckungen bei Formel 1 und Tennis

So wurden beim Formel-1 Rennen in Silverstone, an dem an insgesamt drei Tagen 350.000 Zuschauer beteiligt waren, lediglich 585 Fälle registriert. Die Experten gehen davon aus, dass sich nur 242 der betroffenen Menschen bei dem Event angesteckt haben.