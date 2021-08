Hansi Flick über Anfragen von Klub vor Unterschrift beim DFB

Hansi Flick war von Beginn an die Wunschlösung, der ideale Mann für den Neuanfang nach der langen Ära des Vorgängers. Letztlich ging der Plan auf, Flick verließ den FC Bayern für die deutsche Nationalmannschaft.

Flick bekam Druck vom DFB

Den Namen des Klubs nannte er nicht, vor der Unterschrift beim DFB war er mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Die “einmalige Chance” Bundestrainer zu werden, reizte Flick aber letztlich mehr.

Auch das Feedback sei überragend gewesen - er habe nach seiner Unterschrift 600 Nachrichten an einem Tag erhalten: “Völlig verrückt. Das waren doppelt so viele wie nach dem Sieg in der Champions League.”