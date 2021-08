NBA-Champion Antetokounmpo kauft sich im Baseball ein

NBA-Champion Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks engagiert sich in seiner Wahlheimat jetzt auch im Baseball.

NBA-Champion Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks engagiert sich in seiner Wahlheimat jetzt auch im Baseball. Der griechische Basketballstar hat Anteile an den Milwaukee Brewers erworben, das gab die Franchise aus der Major League Baseball (MLB) am Freitag bekannt.