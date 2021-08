WWE SmackDown: Skurrile Ekel-Attacke von Edge auf Seth Rollins

Bei der letzten Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown vor dem SummerSlam in Las Vegas in der Nacht zum Sonntag gab es eine finale Begegnung der Giganten Roman Reigns und John Cena und eine große Ankündigung vor ihrem Duell um Reigns’ Universal Title - und einen eigenwilligen Angriff von Legende Edge auf Gegner Seth Rollins.

Edge mit “Bloodbath” gegen Seth Rollins

Rollins wurde, während er sich im Ring an den Hall of Famer wandte, aus dem Nichts mit einer riesigen Menge von der Decke herabfallender schwarzer Flüssigkeit übergossen - ein Rückgriff auf Edges Anfänge in der Attitude Era Ende der Neunziger, als er Teil der Gruppierung The Brood war.