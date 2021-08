FC Bayern im Transfer-Endspurt: Das sind die Pläne der Münchner

Der FC Bayern könnte in den kommenden Tagen nochmal aktiv werden auf dem Transfermarkt, obwohl man vom Kader weiterhin überzeugt ist.

In zehn Tagen schließt das Transferfenster!

Dann steht der Kader, mit dem der FC Bayern mindestens bis zur Winterpause in drei Wettbewerben um Titel mitspielen will. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Müssen unbedingt Spieler verkauft werden, um nochmal selbst tätig zu werden?

Wer steht auf der Verkaufsliste?

Allen voran Michael Cuisance und Chris Richards. Beiden Spielern würde man bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen. Cuisance macht zudem keinen Schritt nach vorne: “Seine Vorbereitung war so lala. Er muss stabiler werden”, fordert Julian Nagelsmann: “Joshua, Leon und Corentin sind deutlich weiter.” ( SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken )

Robert Lewandowski ist in diesem Sommer unverkäuflich. Zu den andauernden Gerüchten um seinen möglichen Abgang sagt Nagelsmann: “Das stört mich nicht. Er ist top drauf und in guter Stimmung. Wir sprechen viel miteinander. Er ist kein Satellit, der sich absondert.”

Wer könnte noch kommen?

Im Werben um den 21 Jahre alten Amine Adli vom französischen Zweitligisten FC Toulouse läuft es – wenn überhaupt – ebenfalls auf einen Last-Minute-Wechsel hinaus. Die Franzosen wollen mindestens zehn Millionen Euro, Bayern will weniger bezahlen. Ein Manager aus der Bundesliga, der sich ebenfalls um Adli bemüht hat, aber eine Absage bekam, sagt zu SPORT1 : “Er hat unheimlich viel Qualität. Diesen Spieler muss man holen.”

Wer verlängert?

2022 laufen die Verträge von Niklas Süle und Tolisso aus. Bei beiden ist die Zukunft offen, beide können sich mit starken Leistungen aber auch für einen neuen Vertrag empfehlen. Süle wird nach SPORT1 -Informationen nicht mehr wechseln in diesem Sommer. Bei Tolisso hängt alles vom passenden Angebot ab.

Joshua Kimmich könnte seine Vertragsverlängerung bis 2025 möglicherweise rund um das Heimspiel gegen den 1. FC Köln bekanntgeben. Leon Goretzka hat sich mit dem FC Bayern auf einen neuen Vertrag bis 2026 geeinigt ( SPORT1 berichtete) . Die Unterschrift soll in den nächsten Tagen erfolgen. Beide werden verdientermaßen zu Topverdienern im Kader aufsteigen. Über sie sagt Nagelsmann: “Es sieht gut aus. Wir machen Schritte nach vorne.”

Welche Nachwuchsspieler erhalten eine echte Chance?

Vor allem Josip Stanisic, der in den ersten beiden Pflichtspielen in der Startelf stand. Der 21 Jahre Defensiv-Allrounder vertritt aktuell den verletzten Benjamin Pavard. “Er macht es gut. Aber was passiert, wenn Benji nochmal ausfällt und Stani eine Schwächephase hat?” Daher ist ein Neuzugang für diese Position nicht ausgeschlossen. Ohnehin wünscht sich Nagelsmann für die rechte Seite einen ähnlichen offensiv ausgerichteten Spieler wie Alphonso Davies links.