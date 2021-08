Ligue 1: PSG gewinnt gegen Brest - weiter ohne Messi

"Fremdkörper!" Was will Draxler noch bei PSG?

Paris Saint-Germain feiert in der Ligue 1 im dritten Spiel den dritten Sieg - weiter ohne Neymar und Lionel Messi. Dafür trägt sich Kylian Mbappé in die Torschützenliste ein.

Kehrer in der Startelf - Draxler eingewechselt

Thilo Kehrer stand wie schon in den ersten Partien von Beginn an in der Innenverteidigung auf dem Feld. 2014er-Weltmeister Julian Draxler wurde in der 72. Minute für Italiens Europameister Marco Verratti eingewechselt.