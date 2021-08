Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart erleidet Schulterverletzung

Diese Verletzung trübt Stuttgarts Sprung an die Tabellenspitze

Der VfB Stuttgart muss möglicherweise wochenlang auf den gerade erst genesenen Sasa Kalajdzic verzichten. Der Stürmer verletzt sich in Leipzig in der Schlussphase offenbar schwer.

Stürmer Sasa Kalajdzic, der nach überstandener Corona-Infektion gerade erst sein Comeback gefeiert hat und im Spiel beim Vizemeister eingewechselt wurde, zog sich in der letzten Minute eine Schulterverletzung zu.

In einem Zweikampf traf ihn Gegenspieler Nordi Mukiele unglücklich mit dem Schuh am Arm. Danach kam der Österreicher so unglücklich auf dem Rasen auf, dass er sich die Schulter auskugelte.