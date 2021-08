Anzeige

Beachvolleyball, King of the Court: Giulia Deißenberger und Tabea Schwarz starten durch Talent-Duo lässt Olympia-Traum reifen

Die Nachwuchstalente Giulia Deißenberger und Tabea Schwarz zünden beim “King of the Court” die nächste Stufe ihrer Beachvolleyball-Laufbahn - und arbeiten am großen Durchbruch.

Diese Action im Sand kann sich mit den ganz großen Events messen - nicht nur allein, weil die Elite am Start ist: (SERVICE: SPORT1 zeigt Beach-Highlights LIVE)

Das Beachvolleyball-Turnier “King of the Court” (noch bis 22. August LIVE im TV und Stream auf SPORT1) feiert am Hamburger Rothenbaum in diesen Tagen gerade seine Premiere in Deutschland - genauso wie Beachvolleyball-Nachwuchstalent Giulia Deißenberger mit ihrer Partnerin Tabea Schwarz. (alle Sendezeiten in der Übersicht)

Eine Teilnahme, die das bayerische Duo erst einmal verarbeiten muss. Als die heute 20 Jahre alte Deißenberger mit sieben anfing, Volleyball zu spielen, hätte sie nie gedacht, einmal auf einer solch großen Bühne aufzutreten.

Vom Bundespokal über den ersten Tour-Auftritt in Stuttgart ging es für Deißenberger und Schwarz nun nach Hamburg. “Stuttgart war schon aufregend, dort durften wir das erste Mal Tour-Luft schnuppern, aber das war nichts gegen das Turnier hier. Das ist einfach eine ganz andere Nummer”, betont Deißenberger, die für Schwarz vor allem ein Ruhepol ist.

Die Jura-Studentin stattete dem Stadion am Rothenbaum bereits zur Weltmeisterschaft im Jahr 2019 einen Besuch ab. Ihre Gedanken damals: “Wenn man hier spielt, das ist schon krass.”

Zwei Jahre später ist ihr Traum wahr geworden und Deißenberger, die beim TV Bad Tölz großgeworden ist, genießt die Turnierstimmung in vollen Zügen: " Die Atmosphäre ist einfach der Wahnsinn, das Stadion, Hamburg, ist einfach eine gute Atmosphäre.” (Alles Wichtige zum Beachvolleyball auf SPORT1)

Nachdem die Nervosität am Anfang noch deutlich zu spüren war, kehrte bei Deißenberger und Schwarz während des Einlaufs mit den anderen Teams nach und nach Gelassenheit ein, sodass die Zeit auf dem Feld zu einem richtigen Highlight wurde.

Das lag aber auch an den namhaften Gegnerinnen: " Jedes nationale Team, gegen das wir hier spielen, wie Karla Borger/Julia Sude und Victoria Bieneck/Isabel Schneider... Verrückt, dass man an denen so nah dran ist”, schwärmt Deißenberger.

Unterkriegen lassen wollten sich die Bayerinnen von den Profis aber nicht: " Wir haben uns sehr auf Hamburg gefreut, nehmen es gerne als Tour-Stopp mit und wollen Spaß haben und schauen, was geht. Abschießen lassen wollten wir uns aber natürlich nicht, sondern schon zeigen, was wir in der Saison so gemacht und trainiert haben”, stellt das Nachwuchstalent klar, dessen Vater sie eigentlich zum Skisport leiten wollte.