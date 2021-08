Golf: Titelverteidigerin Popov scheitert bei British Open am Cut

Sophia Popov scheitert in Schottland am Cut © AFP/SID/KAZUHIRO NOGI

Titelverteidigerin Sophia Popov (St. Leon-Rot) ist bei der British Open der Profi-Golferinnen am Cut gescheitert.

Die 28-Jährige spielte im schottischen Carnoustie am zweiten Tag eine 75er-Runde und verpasste als geteilte 77. mit insgesamt 147 um zwei Schläge die Qualifikation für die zweite Turnierhälfte.

Popov, damals die Nummer 304 der Weltrangliste, hatte im Vorjahr bei der in Troon/Schottland ausgetragenen British Open dank zweier überragender Schlussrunden überraschend triumphiert und als erste Deutsche einen Major-Sieg gefeiert.

Wie Popov war auch für die zweimalige Solheim-Cup-Gewinnerin Caroline Masson (Gladbeck) am Freitag Schluss. Masson schnitt noch deutlich schlechter ab und landete nach einer 79 am Freitag mit 152 Schlägen auf dem geteilten 126. Rang. Bei den Olympischen Spielen in Tokio waren Popov und Masson jeweils auf Rang 40 gelandet.