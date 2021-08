FC Bayern München: Hoeneß verteidigt Nagelsmann-Vorbereitung - Lob für Flick

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß kann die Kritik an der Vorbereitung unter Julian Nagelsmann nicht nachvollziehen. Auch zum neuen Bundestrainer Hansi Flick äußert er sich.

Hoeneß hält Kritik an Nagelsmann für überzogen

Die Kritik am 34-Jährigen nach den schwachen Testspielresultaten hält Hoeneß für überzogen. “Das ist eine furchtbare Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass nur noch das Ergebnis zählt und keiner mehr dahinter schaut, was da eigentlich ist”, echauffierte sich der langjährige Vereinspräsident. Nagelsmann musste den größten Teil der Vorbereitung ohne seine Stammmannschaft auskommen. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)