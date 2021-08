Tennis, WTA Kerber nach Kvitovas Aufgabe im Halbfinale von Cincinnati - Revanche gegen Barty?

In der Vorschlussrunde trifft Kerber am Samstag auf die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien), die zuvor souverän 6:2, 6:4 gegen die Tschechin Barbora Krejcikova gewonnen hatte. Am Montag wird Kerber erstmals seit Januar 2020 wieder unter den Top 20 der Weltrangliste geführt. ( NEWS: Alles zum Tennis)

Kerber profitiert von Verletzung bei Kvitova

Die deutsche Topspielerin hat in ihrer Karriere bislang sieben Titel auf Hartplatz gewonnen, darunter 2016 die US Open. In ihrer derzeitigen Form ist mit Kerber auch bei der diesjährigen Ausgabe des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres in New York (30. August bis 12. September) zu rechnen.