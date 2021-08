Regionalliga Bayern: Wagner kassiert mit Haching 1:5-Klatsche bei Bayern II

Trainer Sandro Wagner muss mit Unterhaching eine herbe Niederlage hinnehmen. Die Spielvereinigung geht in der Regionalliga beim FC Bayern II unter.

Die Siegesserie von Sandro Wagner in der Regionalliga Bayern ist gerissen - und zwar mit einer deftigen Niederlage!

Die vom Ex-Profi trainierte SpVgg Unterhaching unterlag der von Martin Demichelis trainierten zweiten Mannschaft des FC Bayern am 9. Spieltag auswärts mit 1:5 (1:1). ( DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Regionalliga Bayern )

Nach zuletzt fünf Siegen in Serie und einer Aufholjagd in der Tabelle musste Wagner nun einen herben Dämpfer hinnehmen.

Der Sieg der Reserve des Rekordmeisters ging auch in dieser Höhe in Ordnung. Beinahe über die gesamte Spielzeit waren die Roten das bestimmende Team und sie erarbeiteten sich Torchancen am Fließband.