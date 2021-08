NBA: LeBron James von Lakers erhält bei Wahl zum besten Spieler keine Stimme

Bei einer Umfrage von ESPN zum aktuell besten Spieler der NBA wurde der Lakers-Superstar von allen Befragten missachtet. Keine einzige Stimme ging an James.

Antetokounmpo führt Bucks zum Titel

Durant hatte in den Playoffs in Abwesenheit seiner verletzten Star-Mitspieler James Harden und Kyrie Irving herausgeragt.

Für James und die Los Angeles Lakers war die Saison hingegen in Playoff-Runde 1 beendet. Zudem hatte der 36-Jährige während der Spielzeit mit einer Sprunggelenksverletzung zu kämpfen und fiel lange aus. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

LeBron James will es zur Motivation nutzen

Nun kündigte James aber seine große Rückkehr an.

Den Tweet versah er noch mit dem Hashtag “#washed”, was in diesem Zusammenhang so viel wie “abgewrackt” oder “verbraucht” bedeutet.