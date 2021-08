Anzeige

Ablösefreie Spieler: Ribéry, Boateng, Luiz etc. sind vereinslos Diese Stars sind ablösefrei zu haben

Niklas Niendorf

Auf der Liste der vereinslosen Spieler sind nach wie vor einige Kracher zu finden. SPORT1 stellt die spannendsten Spieler, die ablösefrei zu haben sind, vor.

Das Transferkarussell ist nach wie vor in vollem Gange und dürfte bis zum Ende des Transferfenster in den wichtigsten Ligen Europas am 31. August noch an Fahrt aufnehmen.

Paris Saint-Germain verpflichtete Superstar Lionel Messi, der FC Chelsea sicherte sich Torgarant Romelu Lukaku und auch Borussia Dortmund feierte mit dem Kauf von Donyell Malen einen echten Transfer-Coup.

Allerdings gibt es aktuell auch einige Spieler, die noch keinen Verein gefunden haben und nach wie vor auf das richtige Angebot warten. (Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

SPORT1 stellt die zehn interessantesten Spieler ohne Vertrag vor.

Jérôme Boateng:

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit dem bald 33 Jahre alten Weltmeister-Verteidiger auslaufen lassen, obwohl er dort bis zuletzt Leistungsträger gewesen war. Boateng will nicht, dass die Münchener seine letzte Station auf Top-Niveau war, sucht einen Klub, mit dem er weiter Champions League spielen kann. Zuletzt war der FC Sevilla nach SPORT1-Informationen eine heiße Option.

Shkodran Mustafi:

Mustafi wechselte noch im Februar zu Schalke 04, um die Knappen vor dem Abstieg zu bewahren. Die Mission Klassenerhalt scheiterte – und der 29-Jährige ist seit Juli vereinslos. Der auslaufende Vertrag bei den Königsblauen wurde nicht verlängert. Der Weltmeister von 2014 soll laut Sky Italia nun bei den italienischen Klubs FC Genua und FC Turin auf dem Zettel stehen. (Alle Zu- und Abgänge der Bundesliga im Sommer 2021)

Franck Ribéry:

Der 38 Jahre alte Ribéry wäre gerne beim AC Florenz geblieben, der Vertrag mit dem Routinier wurde jedoch nicht verlängert. Der vertragslose Franzose wurde in den letzten Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn schloss eine Rückkehr zum Rekordmeister jedoch aus. Zuletzt betonte der Flügelflitzer, dass er gerne in Italien bleiben würde.

David Luiz:

Der Brasilianer hat seinen Vertrag beim FC Arsenal nicht verlängert mit der Begründung, dass er gerne eine neue Herausforderung annehmen würde. Der 34-Jährige war sportlich allerdings auch nicht unumstritten bei den Gunners. Der Innenverteidiger galt zuletzt als Kandidat bei Benfica Lissabon und Adana Demirspor – konkret wurde es dabei jedoch nicht.

Nabil Bentaleb:

Die Zeit von Bentaleb auf Schalke entwickelte sich schnell zu einem Missverständnis. Die Disziplinlosigkeiten häuften sich, der Algerier wurde als Skandal-Profi abgestempelt, wogegen er sich im SPORT1-Interview im Juni allerdings vehement wehrte. Nach insgesamt fünf Jahren (mit zwischenzeitlichen Leihen) lief der Vertrag des 26-Jährigen im Sommer aus. Zuletzt stand Bentaleb kurz vor einem Wechsel zum FC Genua, der Transfer platzte jedoch auf der Zielgeraden. Grund dafür sollen Unstimmigkeiten bei der Vertragslaufzeit gewesen sein.

Daniel Sturridge:

Der Engländer ist seit deutlich mehr als einem Jahr vertragslos – genauer gesagt seit März 2020. Zuvor wurde Sturridges Vertrag beim türkischen Klub Trabzonspor aufgelöst. Der Grund dafür war eine Sperre für den Ex-Nationalspieler Englands durch die FA bis zum Sommer 2020. Der 31-Jährige handelte sich die Sperre aufgrund von illegalen Wetten ein. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat Sturridge noch keinen neuen Verein gefunden. Die Vorbereitung absolvierte der Angreifer nun allerdings beim RCD Mallorca und hofft darauf, unter Vertrag genommen zu werden.

Gonzalo Castro:

Kapitän Castro blühte in der vergangenen Saison beim VfB Stuttgart auf und hatte wesentlichen Anteil an der starken Spielzeit der Schwaben. Dennoch wurde der Vertrag mit dem 34 Jahre alten Mittelfeldspieler schlussendlich nicht verlängert. Die “wirtschaftlichen Rahmenbedingungen” hätten dies laut VfB-Sportdirektor Sven Mislintat nicht möglich gemacht. Castro selbst gab kürzlich im Podcast Phrasenmäher der Bild zu, dass er überrascht sei, noch keinen neuen Verein gefunden zu haben.

Max Meyer:

Das einstige “Wunderkind” von Schalke 04 wechselte im Januar von Crystal Palace zum 1. FC Köln. Mit zwölf Einsätzen ohne Torbeteiligung konnte der 25-Jährige die Verantwortlichen allerdings nicht davon überzeugen, ihn mit einem neuen Vertrag auszustatten. Seit dem Abschied von den Königsblauen 2018 scheint es mit der Karriere des offensiven Mittelfeldspielers steil bergab zu gehen. Mit einem möglichen Wechsel zu HNK Rijeka, der bereits länger im Raum steht, könnte sich für Meyer nun eine neue Option auftun.

Nikola Maksimovic:

Maksimovic ist mit einem Marktwert von zehn Millionen Euro laut transfermartkt.de aktuell der wertvollste Spieler ohne Verein. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger spielte zuletzt für den SSC Neapel. Der Vertrag mit dem Serben, der in der vergangenen Saison 17 Einsätze in der Serie A verzeichnete, wurde jedoch nicht verlängert. Zuletzt wurde der kantige Innenverteidiger mit einem Wechsel zu Hertha BSC in Verbindung gebracht. Aktuell sieht es laut dem Transfermarkt-Experten Gianluca di Marzio allerdings danach aus, dass Maksimovic in Italien bleiben und beim FC Genua anheuern wird.

