Bundesliga: Fabio Blanco hofft auf Karrieresprung bei Eintracht Frankfurt

Europäische Spitzenvereine hatten Blanco im Blick

Die Familie unterstützt Blanco beim Vorantreiben der Karriere tatkräftig. Vater, Mutter und der 21 Jahre alte Bruder, der sogar in Frankfurt studieren wird, sind mit in das Zentrum der Mainmetropole gezogen. Sie alle lernen intensiv die Sprache, mehrmals die Woche schaut ein Deutschlehrer vorbei. Schnelle Integration lautet das eine Ziel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Familie unterstützt Blanco tatkräftig

Das andere Ziel ist aber auch die Unterstützung für den Sohn. Blanco, der noch keinen Führerschein hat, wird von seinem Vater zum Training gebracht und abgeholt. Für das Talent mit der unverwechselbaren Locken-Mähne auf dem Kopf steht der Fußball vollständig im Fokus, er will sich verbessern und schon in dieser Hinrunde erste Einsatzminuten als Profi sammeln.

Ferran Torres ist dabei das große Idol von Blanco. Er hat seinen Landsmann, der vor etwas mehr als einem Jahr für 45 Millionen Euro Valencia in Richtung Manchester City verließ, in England besucht. Und zeigte sich beeindruckt von dessen Zusammenarbeit mit einem Personal Trainer. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Blanco arbeitet mit einem Personal Trainer

Blanco hat sich ebenfalls einen besorgt, er arbeitet hochintensiv an seinem Körper. Seit dem Ende der Vorbereitung schiebt er zwei- bis dreimal Extraschichten, arbeitet an seinem Durchbruch. Für Blanco gibt es nur Fußball, er achtet auf seine Ernährung und pendelt zwischen Wohnung und Trainingsplatz. Abends ausgehen und Restaurants oder Bars aufsuchen? Nicht mit ihm.

Der in Andalusien geborene Offensivmann fühlt sich in der neuen Umgebung dennoch gut aufgehoben in der Mannschaft, auch wenn er aktuell etwas schwierigere Tage durchläuft. Während der Trainingsspiele ließ ihn Trainer Oliver Glasner draußen, Blanco übte am Nebenplatz individuell mit den Co- und Athletiktrainern.