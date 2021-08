2. Bundesliga: Felix Kroos gibt Premiere als SPORT1-Experte - Höhner-Kolumne

Felix und Toni Kroos geben gemeinsamen Podcast heraus

Im vermeintlichen Schatten seines Weltmeister-Bruders Toni, hat auch der Jüngere der beiden Brüder eine 13 Jahre lange Top-Karriere als Profi hingelegt, ehe er im vergangenen Juli mit nur 30 Jahren seine Karriere “sehr glücklich” beendet hat. Warum vermeintlich? Weil er und Toni die ständigen sportlichen Vergleiche stets weggelächelt haben und das Wesentliche in den Mittelpunkt rückten, ihr enges und gutes Verhältnis. Seit Monaten flachsen und frotzeln die beiden Brüder auch in ihrem gemeinsamen Podcast “Einfach mal Luppen”.

Die des gebürtigen Greifswalders Felix begann als Profi genau dort, wo er am Samstag seine Premiere als Experte feiert. In einem Heimspiel gegen Duisburg mit Trainer Peter Neururer warf ihn der damalige Hansa-Coach Dieter Eilts bei 0:1 Rückstand für zwölf Minuten rein. Es war das Zweitliga-Debüt für den damals erst 17-jährigen Kroos. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Schaaf formt Felix Kroos zum Bundesliga-Profi

Es folgten 153 weitere Spiele in der 2. Bundesliga, sein letztes im Mai für Eintracht Braunschweig. Zwischen Rostock und der Eintracht erlebte er zehn prägende Jahre bei Werder Bremen und Union Berlin. Unter Thomas Schaaf reifte er zum Erstliga-Profi, mit Union ging er den Schritt zurück in Liga Zwei und wurde dort Eckpfeiler der Aufstiegsmannschaft, die die Eisernen 2019 erstmals in die Bundesliga brachte. Dieser so wesentliche Teil der Köpenicker Fußball-Geschichte und seine Zeit bei den Eisernen hat ihn mit Union seelisch für immer verwurzelt.