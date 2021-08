Anzeige

Fortnite: Lust auf alte Dosen Katzenfutter?

XP-Boost durch Katzenfutter? In Fortnite nichts ungewöhnliches © Epic Games

Epic Games hat neue Herausforderungen zu Fortnite hinzugefügt. So können Fortnite-Spieler zum Ende von Season 7 nun mehrere alte Dosen Katzenfutter erspielen.

Diese Woche kann man in Fortnite alte Dosen Katzenfutter sammeln. Spieler, die es schaffen, diese zu bekommen, erhalten zusätzlich XP für den Battle Pass. In Craggy Cliffs oder Catty Corner sind die alten Dosen zu finden. Man muss nur eine Dose Katzenfutter einsammeln, es gibt aber an beiden Orten vier Spawn-Punkte, sodass es relativ einfach ist, die Aufgabe abzuschließen.

Wo genau findet man die Dosen in Craggy Cliffs?

Hier gibt es vier Spawn Punkte: Der erste Spawnpunkt ist auf der Ostseite von Craggy Cliffs zwischen den Gebäuden – in der Garage findet ihr die alte Dose. Nummer zwei zieht euch in den Norden: Auf der Nordseite von Craggy Cliffs findet ihr neben dem großen Gebäude die gesuchte Dose Futter. Der dritte Spawnpunkt ist auf der linken Seite des Gebäudes, das sich in der östlichen Ecke befindet und Nummer vier befindet sich am östlichen Rand von Craggy Cliffs, in der Garage des kleinen Gebäudes.

Sinn ergibt es hier, sich am Rande der Stadt zu bewegen und in den Garagen zu schauen. Die Dose befindet sich immer neben einem Gegenstand, ist dabei aber sehr klein.

Hier findet ihr die Catty Corner Dosen

Da Catty Corner ein geteilter Ort ist, befinden sich die Dosen hier in zwei verschiedenen Bereichen – in jeder Hälfte sind zwei zu Dosen finden. So befindet sich die erste Dose in der nordöstlichen Ecke außerhalb des großen Gebäudes neben der Tür. Die zweite Dose findet ihr auch außerhalb des Gebäudes, allerdings in der südöstlichen Ecke des nördlichen Abschnitts des POI. Die dritte Dose ist im südlichen Teil von Catty Corner hinter einem kleinen Gebäude versteckt und die letzte bei der Tankstelle auf der Ostseite neben einem Müllcontainer.