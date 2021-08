24 Stunden von Le Mans: Oldies, Frauen und Familien - besondere Stories

Flörsch wieder mit Frauenteam

Sieben der acht deutschen PilotInnen im Le-Mans-Feld 2021 fahren in der GTE-Amateur-Kategorie – also der vierten Klasse im Feld. Die Ausnahme: Sophia Flörsch.

Mit ihrem 536 PS starken Oreca-Gibson LMP2 (4,2-Liter-V8-Sauger) rast die Münchnerin zwar nicht in der Topklasse, aber in jener Kategorie, die am stärksten besetzt ist: 25 Autos sind in der LMP2 gemeldet, elf Fahrer haben Formel-1-Erfahrung.