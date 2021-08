2. Bundesliga Heute: Holstein Kiel, Düsseldorf, Hannover LIVE im TV, Stream, Ticker

Am vierten Spieltag treffen die Störche auf die Fortuna aus Düsseldorf, die nur bedingt besser in die Spielzeit gekommen ist (zwei Niederlagen, ein Remis). Außerdem stehen sich im Freitag auch Hannover 96 und der 1. FC Heidenheim gegenüber. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Kiel startet als Tabellenletzter in den Spieltag, mit der zu einem so frühen Zeitpunkt recht erstaunlichen Torverhältnis von 0:9. Gegen Düsseldorf sollen also nicht nur die ersten Punkten, sondern vor allem auch die ersten Tore der nach der Sommerpause her.