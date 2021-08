Don King wird 90: Er zockte Mike Tyson und Ali ab - und tötete zwei Menschen

Don King, der am meisten berüchtigte Macher der Box-Geschichte wird 90. Er scheffelte und stritt sich um hunderte Millionen - und hat zwei Menschen auf dem Gewissen.

Er zog die Strippen hinter dem “Rumble in the Jungle” zwischen Muhammad Ali und George Foreman .

Don King wird heute 90 Jahre alt und ist noch immer aus denselben Gründen in den Schlagzeilen, wegen der er in den vergangenen Jahrzehnten immer in den Schlagzeilen war: Vorwürfe schmutziger Tricks. (Alles aus der Welt des Boxens)