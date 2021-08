Basketball: Schluss für Henrik Rödl - DBB sucht neuen Bundestrainer

Henrik Rödl: “Lebenstraum in Tokio erfüllt”

“Es ist auch mein Gefühl, dass man mit einem erfolgreichen Ergebnis im Rücken auseinander gehen kann”, sagte Rödl, “ich bin allen Mitwirkenden dankbar, dass sich mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio ein Lebenstraum für mich erfüllt hat.”

Die DBB-Mannschaft läuft in Köln (Vorrunde) und im Falle des Weiterkommens in Berlin (Finalrunde) auf. Außerdem wird in Georgien, Italien und Tschechien gespielt.

Olympia-Viertelfinale größer Erfolg für Rödl

Unter Rödl hatte das DBB-Team bei der WM 2019 in China mit Platz 18 enttäuscht, in diesem Jahr aber überzeugt.

Rödl hatte 1992 in Barcelona als Profi an den Sommerspielen in Barcelona teilgenommen und war in Tokio zu Olympia zurückgekehrt. Sein Vertrag lief bis zum 31. August.