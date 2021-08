Call of Duty: Warzone – TEC-9 Setup & Loadout

Anzeige

Licht und Schatten bei der TEC-9 in Warzone © Activision

Der Startschuss für Warzone Season 5 ist gefallen. Neben vielen Neuerungen gibt es auch wieder neue Waffen – wie die TEC-9. Das ist das beste Setup und Loadout dafür.

Wer sich in der Filmwelt zuhause fühlt, hat die in Warzone neu eingeführte TEC-9 wahrscheinlich schon einmal gesehen. Die halb-automatische Maschinenpistole ist ein Hollywood-Favorit. In CoD ist sie ziemlich simpel und kostet auch nicht viel. Mit dem richtigen Design setzt man mit ihr auch ein modisches Statement auf dem Schlachtfeld. Aber aufgepasst: Die TEC-9 bringt auch viele Schwächen mit sich.

Das beste Setup und Loadout für die TEC-9

Größter Schwachpunkt der TEC-9: Die Waffe lässt sich nicht als Vollautomatik mit Schalldämpfer spielen. Nur durch einen speziellen Waffenaufsatz lässt sich die TEC-9 in eine vollautomatische MP verwandeln, auf den Schalldämpfer muss dann aber leider verzichtet werden. Für Spieler, die gerne in der Meta unterwegs sind, schießt sich die Waffe damit also ins Abseits.

Andererseits bietet die TEC-9 aber die perfekte Vorlage für Kurzgefechte auf engem Raum. Die Stichwörter für die Dominanz im Nahkampf sind dabei Reaktion und Mobilität. Das unten angeführte Setup macht die TEC-9 also zu einer typischen Waffe für alle, die auf kurze Distanzen dominieren wollen:

Mündung: Vollautomatik-Repetierer

Lauf: 4,9″ Sonderkommando

Laser: Tigerteam-Scheinwerfer

Magazin: STANAG 48-Schuss

Schaft: Plünderer-Schaft

Was ist aber schon eine Waffe ohne das dazu passende Loadout? Die TEC-9 bietet sich vor allem als Sekundärwaffe an. Daher kombinieren wir sie am besten mit der FARA 83, mit der man auch im Fernkampf die Oberhand behalten kann. Die TEC-9 sollte also vor allem im Nahkampf immer griffbereit sein, ihre simple und präzise Steuerung macht sie zu einer besonders starken Support-Waffe.