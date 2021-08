Volleyball-EM 2021: Deutschland gegen Tschechien unter Druck

Am Freitag geht es gegen Tschechien darum, eine gute Ausgangslage für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs zu erspielen. ( Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-EM 2021 der Frauen )

Zwar kommen in der Gruppenphase die ersten vier von sechs Teams weiter, was für das deutsche Team problemlos erreichbar sein sollte - aber bereits eine Niederlage gegen Tschechien dürfte den weiteren Weg der Mannschaft deutlich erschweren.

Deutschland will Niederlande und Türkei vermeiden

“Für Deutschland wäre es gut, Erster oder Zweiter in der Gruppe zu werden, damit man nicht im Achtelfinale gleich auf die Türkei oder Niederlande trifft. Es kommt auch auf die Entwicklung der Mannschaft während des Turniers an. Je später man auf Hochkaräter trifft, desto besser”, schätzt SPORT1 -Kommentator Dirk Berscheidt ein.

Gegen Tschechien geht Deutschland als Favorit in die Partie. 2019 war das Team von Trainer Felix Koslowski auf Rang 6 gelandet. Seit 2007 haben die deutschen Frauen immer mindestens das EM-Viertelfinale erreicht, gewannen 2011 und 2013 sogar Silber.

Tschechien “klug spielendes Team”

Der kommende Gegner ist hingegen längst nicht so erfolgreich gewesen. ( NEWS: Alles Wichtige zum Volleyball )

“Tschechien hat ein sehr erfahrenes und klug spielendes Team. Der Bundestrainer hat auch vor ihnen in der Gruppe gewarnt”, mahnt Berscheidt aber.

Orthmann als Entlastung für Lippmann?

Eine Option wäre daher, Deutschlands Diagonalangreiferin mit Hanna Orthmann einer bei guter Form zuverlässig punktenden Spielerin an die Seite zu stellen, die im Angriff etwas Last von Lippmann abnimmt.

Wie auch immer sich der Bundestrainer entscheidet - am Ende zählt nur ein Sieg gegen Tschechien, damit der angepeilte Platz 2 in der Gruppe nicht in Gefahr rät.