TSG Hoffenheim: Sebastian Hoeneß weist Spekulationen zurück

Böser Crash! Hahn landet nach Schubser in der Ersatzbank

Nach dem gelungenen Auftakt hat Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim die Euphorie etwas gebremst. “Das war ein guter Start, aber halt auch erst ein Spiel”, sagte der 39-Jährige vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

“Glatt gelogen”: Hoeneß wehrt sich gegen Gerüchte

“Das ist glatt gelogen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann”, sagte Hoeneß - und fügte an: “Da wird so viel spekuliert, haarsträubende Dinge. Es stimmt nicht und ich werde mich auch dazu nicht äußern.”