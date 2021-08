FC Bayern: PK mit Julian Nagelsmann vor 1. FC Köln im Live-Ticker

Verletzt! So lautet die Diagnose bei Neuer

Zum Auftakt Remis bei Borussia Mönchengladbach, unter der Woche der Gewinn des Supercup bei Borussia Dortmund - nun der erste Sieg in der Bundesliga?

Der FC Bayern empfängt am Sonntag den 1. FC Köln, es ist die Heimpremiere für Julian Nagelsmann in der Liga. Wie wird er sie angehen, wie steht es um die Personallage und was hat er zu den anderen heißen Themen zu sagen, die die Bayern-Fans beschäftigen?