Call of Duty: Vanguard will mit vier Kampagnen, 20 neuen maps und einem Zombie-Modus bei den Spielern punkten - am 5. November erscheint der Shooter für PC und Konsolen.

Activision lässt die Katze aus dem Sack. Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November für PS4, PS5, Xbox One, Series X|S und den PC. 20 neue Multiplayer-Karten, ein Zombie-Modus und eine vierteilige Kampagne zählen zum Umfang des neuen Shooters.

In CoD: Vanguard geht es (wieder einmal) zurück in den 2. Weltkrieg. Die Schauplätze des Krieges sind zahlreich: Von Nordafrika über das an allen Fronten kämpfende Europa bis hin zum pazifischen Ozean ist alles dabei. Neben der Singleplayer-Kampagne, bei der Ihr in insgesamt vier verschiedene Charaktere schlüpft, kommt auch der Multiplayer nicht zu kurz. Die Maps sollen sich allesamt stark voneinander unterscheiden und auch Warzone wird eine brandneue Map erhalten.

Außerdem ist ein 2v2-Modus vorgesehen, in dem acht Teams auf engem Raum gegeneinander antreten - ähnlich zum Battle-Royale-Modus, nur in einer sehr viel engeren Umgebung. Zudem wird es auch saisonale Events geben und spezielle Community-Aktionen. Nähere Infos sollen in den nächsten Wochen folgen.

Fortschritt, den Spieler in Black Ops Cold oder Warzone gemacht haben, soll ganz einfach auf Vanguard übertragbar sein. Dazu zählen auch alle Items, die während des Season Passes verdient wurden. Eine weitere interessante Neuerung ist das angepasste Anti-Cheat-System, das für den PC erscheinen wird. Welche Verbesserungen es hierbei genau gibt, wird erst in den kommenden Wochen enthüllt.