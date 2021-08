Anzeige

US Open 2021: Rafael Nadal sagt nach Federer und Thiem ebenfalls ab Tennis-Schock! Auch Nadal fällt lange aus

Rafael Nadal wird nicht an den US Open 2021 teilnehmen © Imago

SPORT1

Nach Roger Federer und Dominic Thiem beendet der nächste Tennis-Superstar seine Saison. Rafael Nadal erklärt die Hintergrunde und wie seine Pläne nun aussehen.

Wer spielt denn jetzt überhaupt noch die US Open?

Nach Roger Federer und Dominic Thiem hat mit Rafael Nadal nun der nächste Tennis-Superstar den letzten Grand Slam des Jahres (ab 30. August) abgesagt.

Wie der Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer und Titelverteidiger Thiem beendet auch Nadal seine Saison 2021 vorzeitig.

Rafael Nadal: “Muss mir etwas Zeit nehmen”

Der Grund sind anhaltende Fußschmerzen, wie der Spanier auf seinen Social-Media-Kanälen erklärte.

“Ehrlich gesagt leide ich seit einem Jahr viel mehr mit meinem Fuß als ich sollte und ich muss mir etwas Zeit nehmen”, schrieb der Weltranglistenvierte und erklärte weiter, dass er überzeugt sei, “dass dies der richtige Weg ist.”

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger war in diesem Jahr früh in die USA gereist zur Vorbereitung auf die US Open angereist. Beim ATP-Turnier von Washington kämpfte er bereits mit der Verletzung und unterlag überraschend Lloyd Harris.

Verletzung begleitet Nadal seit vielen Jahren

Die Verletzung ist für Nadal nichts Neues: “Es handelt sich um eine Verletzung, die ich seit 2005 habe und die mich in all den Jahren nicht daran gehindert hat, meine sportliche Karriere weiterzuverfolgen.”

Nadal hatte nach der Halbfinal-Niederlage gegen Novak Djokovic bei den French Open in Paris eine Pause eingelegt und das Rasen-Highlight in Wimbledon sowie die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt.

Der 35-Jährige sucht nun nach einer alternativen Lösung, um das Problem in den Griff zu kriegen: “Es stimmt, dass ich seit einiger Zeit merke, dass die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns alle wünschen, und es ist an der Zeit, Entscheidungen zu treffen und nach einer etwas anderen Art der Behandlung zu suchen, um eine Lösung für dieses Problem zu finden oder es zumindest zu verbessern.”