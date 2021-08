FC Bayern: Lewandowski-Abgang 2022 kann Win-Win sein - Kommentar

Robert Lewandowski soll an einen Wechsel 2022 denken. Für den FC Bayern München unter Umständen keinesfalls ein Desaster, sondern zwingend nötig.

Es klingt wie ein Schreckensvision. Es wäre auch eine gewesen in den vergangenen Jahren. Und wäre es auch jetzt noch, ginge es unmittelbar um den noch laufenden Transfer-Sommer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Tatsächlich weist der Aufsehen erregende Bericht des britischen Sky Sports eher in die mittelfristige Zukunft. Wenn es stimmt, dass es Lewandowski darum geht, dass er nochmal wechseln will, “bevor er 35 wird”, wird es für Lewandowski - der morgen 33 wird - eher um 2022 gehen. Ein Jahr, in dem ein Abgang des amtierenden Weltfußballers für Bayern kein Super-GAU mehr sein muss, sondern unter Umständen ein für beide Seiten zwingend nötiger Schritt.