Bundesliga: Marco Rose mahnt Erling Haaland und Co. zu Frusttoleranz

Erling Haaland gibt beim Supercup-Duell mit dem FC Bayern Vollgas. Trainer Marco Rose verlangt von seinen Stars, die Emotionen in die richtigen Bahnen zu lenken.

Wenn Erling Haaland ein Tor schießt, lässt er seiner Freude für gewöhnlich freien Lauf.

So zum Beispiel beim Supercup am Dienstag, den der BVB mit einer 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern verloren geben musste. Schon nach dem ersten Gegentreffer war Haaland außer sich, trat mit dem Fuß am Mittelkreis mehrere Luftlöcher. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

In der Schlussphase der Partie trat er sogar gegen die Bande hinter dem Bayern-Tor, als sein Pass auf den in aussichtsreicher Position eingelaufenen Donyell Malen nicht am Ziel ankam.

Rose will Emotionen in richtige Bahnen lenken

Zwischenzeitlich animierte er die BVB-Fans wild mit den Armen wedelnd, grimmig-entschlossenes Gesicht inklusive. Am Freitag bezog Dortmund-Trainer Marco Rose Stellung zum Heißblut-Fußballer Haaland - und fand dabei neben lobenden auch ein paar mahnende Worte.

“Erling hat durch seine Physis, seine Ausstrahlung schon eine besondere Wirkung - an der wir aber auch noch arbeiten wollen”, sagte Rose.” Es sei wichtig, “dass wir alle auch ein gewisses Maß an Frusttoleranz haben, vor allem in Momenten, in denen es vielleicht nicht so für uns läuft.”

Wie zum Beispiel vor dem 0:1 gegen Bayern, als gleich drei Schiedsrichterentscheidungen gegen den BVB gegangen seien. Roses Botschaft: “Wenn die Jungs dann so Reaktion zeigen, ist das menschlich und normal. Wir müssen nur gucken, dass wir es dann auch in eine Richtung lenken, in der es uns dann hilft, in der wir dann auch Energie daraus ziehen.”

Dies passe “in den meisten Fällen” bei Haaland auch.

