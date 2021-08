Paralympics 2021: Tim Focken nach Afghanistan-Trauma in Tokio

Tim Focken wird bei einem Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan angeschossen. Nun tritt er als erster Kriegsversehrter für Deutschland bei den Paralympics an.

Die dramatische Lage in Afghanistan kennt der frühere Fallschirmjäger nur zu gut, denn auch er blickte dort an der Front einst dem Tod ins Auge.

Am 17. Oktober 2010 veränderte sich das Leben des heutigen Para-Sportschützen schlagartig. In der Ortschaft Kalasai entwickelte sich ein unerbittlicher Feuerkampf, die Taliban kesselten seinen Trupp ein.

Aus dem Hinterhalt traf ihn ein feindlicher Scharfschütze am linken Oberarm. Es folgte eine Rettungsaktion auf Messers Schneide, ein erster Hilfshubschrauber musste unter Beschuss abdrehen.

Focken: Oberarm nach Schussverletzung gelähmt

Focken blieben 50 Sekunden, um sich mit letzter Kraft in einen zweiten zu retten.

Umgehend wurde er nach Deutschland zurückgeflogen, in Koblenz folgte eine Not-Operation von mehreren Stunden. Sein Leben konnten die Ärzte retten, doch der linke Oberarm blieb gelähmt.

Focken nahm die Situation an, wagte einen Neustart - und tritt in Tokio als erster Kriegsversehrter für Deutschland bei den Paralympics an.