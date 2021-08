Verweigerte Auswechslung von Kingsley Coman? Didier Deschamps erklärt Szene

Deschamps über Coman: Das ist menschlich

Deschamps selber räumte mit dieser Darstellung nun auf. Im Interview mit L’Equipe sagte er: “Es ist nicht so, dass er verweigert hat. Das wird interpretiert.”

Comans Geschichte beim Nationalteam sei häufig durch Verletzungen gehindert worden. “Eine davon ist die Verletzung, die seine Teilnahme an der WM verhindert hat. Er hat viele Spiele verpasst.” (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Keine böse Absicht von Bayern-Star

Letztlich musste Coman in der Schlussphase des Spiels wegen einer Verletzung schließlich doch weichen. Deschamps schildert die Szene so: “Ich hatte eine Diskussion mit ihm. Mit Blick auf seine Situation und den Frust, den sich mit sich bringt, will er weitermachen. Glaubt, dass er kann.”