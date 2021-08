Tennis: Naomi Osaka scheitert in Cincinnati - Barty und Kerber weiter

Die Weltranglistenzweite aus Japan unterlag der Schweizerin Jil Teichmann 6:3, 3:6, 3:6 und musste in der Generalprobe für die US Open damit den nächsten Rückschlag einstecken.

Das Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows beginnt am 30. August.

“Ich bin fast froh, dass ich verloren habe, da es mir so viele Dinge gibt, an denen ich in meinem Spiel arbeiten kann”, sagte Osaka: “Ich hoffe nur, dass die Ergebnisse rechtzeitig zu den US Open kommen.”