Zur Kontakt-Nachverfolgung: Spielerinnen tragen Tracker bei Eishockey-WM

"Letztlich ist das keine Schikane, sondern dient der Sicherheit aller Anwesenden hier", sagte die deutsche Kapitänin Julia Zorn, die "mit einem kleinen Verweis auf das Anti-Doping-System" ergänzte: "Für uns ist es gar nicht so ungewohnt, gerade ein Deutschland legt man als Leistungssportler generell sehr viele Daten offen. Wir sind da ohnehin relativ nackt in der Hinsicht, wann und wo wir uns befinden."

Die deutschen Eishockey-Frauen starten am Samstag (20.00 Uhr MESZ) in Calgary mit der Partie gegen Ungarn in die WM, die ursprünglich im April in den kanadischen Städten Halifax und Truro hatte stattfinden sollen.