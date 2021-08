AEW verpflichtet bei WWE geflopptest Duo 2point0 (Ever-Rise) fest

2point0 waren die Gegner von Sting (oben) und Darby Allin bei AEW Dynamite © All Elite Wrestling

Sie gehörten nicht zu den prominentesten Wrestlern, die in diesem Jahr ihren Job bei WWE verloren haben - trotzdem haben sie es nun geschafft, sich einen festen Job beim Hauptrivalen AEW zu verdienen.

Wie Ligaboss Tony Khan in der Nacht zum Freitag via Twitter bekanntgab, hat er das Tag Team 2point0 verpflichtet. Das bei WWE als Ever-Rise antretende Duo aus Matt Lee (ehemals: Matt Martel) und Jeff Parker (Chase Parker) hat seinen Probelauf bei AEW bestanden. Am Mittwoch waren sie die Gegner von Legende Sting und Darby Allin beim spektakulären TV-Comeback des Stingers.