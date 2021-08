Volleyball-EM, Frauen: Deutschland gegen Tschechien LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM

Bei der Volleyball-EM geht es Schlag auf Schlag: Nur einen Tag nach dem verpatzten Auftakt steht für die DVV-Frauen das nächste Spiel an. Gegen die Tschechinnen ist die jüngste Bilanz äußerst positiv.

Beim Turnier, das in vier Ländern ausgetragen wird, geht es Schlag auf Schlag. Bereits am Freitag geht es im zweiten Spiel der Gruppe B ab 16.25 Uhr im bulgarischen Plowdiw gegen Tschechien weiter - LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM. (SERVICE: Das ist der deutsche Kader bei der Volleyball-EM)

Vor zwei Jahren scheiterte Deutschland im EM-Viertelfinale an den Polinnen, dieses Mal soll es weiter gehen.

Lippmann will mehr als Viertelfinale

“Wir möchten gerne den Schritt darüber hinaus schaffen, also das Halbfinale und Finale”, sagte Lippmann, die im Sommer nicht in der Nations League im Einsatz war, vor Turnierstart. “Für uns ist die Europameisterschaft das Highlight dieses Sommers, natürlich sind wir extrem motiviert”, so Deutschlands derzeit beste Angreiferin.